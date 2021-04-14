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Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni alınan koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00'da başladı.

Türkiye 14.04.2021, 19:04 14.04.2021, 19:41
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeyle daha önce saat 21.00-05.00'te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, bugünden itibaren hafta içi 19.00­-05.00'te uygulanması kararlaştırılmıştı.

Bu kararla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama yarın saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: AA
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