Türkiye, İran için istisna talep etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin ABD'den istisna talebinde bulunduklarını söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının tümünün 4 Kasım'da yürürlüğe gireceği hatırlatılan Çavuşoğlu'na, ABD ile bu konuda bir anlayış birliği sağlanıp sağlanmadığı ve Türkiye'nin İran'dan petrol alımlarının sürüp sürmeyeceği soruldu.

Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo'ya bu konudaki düşüncelerini söylediğini belirten Çavuşoğlu, "ABD'den bir heyet geldi Ankara'ya ve ilgili arkadaşlarımız toplantıda sebepleriyle birlikte söyledi. TÜPRAŞ yine ABD'ye giderek neden İran'dan petrol alması gerektiğini açıkladı. Şimdi ABD bir amaçla bir karar alıyor fakat bu karar herkesi etkiliyor. Kendin bir karar alabilirsin fakat diğer şirketleri ve ülkeleri neden cezalandırmak istiyorsun. Bu BM Güvenlik Konseyi'nin kararı değil ki. Biz bu konuda istisna tutulmak için gerekli taleplerimizi söyledik" dedi.

İran ile Batılı ülkeler arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklayan ABD İran'a yönelik yaptırımlar açıklamıştı. Bu yaptırımların bir bölümü yürürlüğe girerken, İran'dan petrol alımlarını da kapsayan yaptırımların 4 Kasım'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Ayrıca şunu da söyledik. 'Bakın tek taraflı kararlar alıyorsunuz. Ülkeler uymadığı zaman bu sefer sizin kredibiliteniz de sarsılacak. O yüzden bu konularda adım atmadan önce özellikle bölge ülkeleriyle sizin istişare etmeniz lazım. İran'la ticaret yapan ülkelerle istişare etmeniz lazım. Nükleer anlaşmasından da siz tek taraflı çekildiniz ama AB ve Avrupa ülkeleri çekilmedi. Demek ki bu anlaşmaya önem veriyorlar'" dedi.



Kaynak: www.dunyabulteni.net