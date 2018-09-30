Türkiye İsrail şiddetini kınadı

Dışişleri Bakanlığınca, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de masum sivillere yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımı şiddetle kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de barışçı gösteri hakkını kullanan masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği ve 7 kişinin ölümüne, 500’ü aşkın Filistinlinin yaralanmasına neden olan aşırı ve orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik güç kullanımını fütursuzca sürdürmesi Filistinli sivil halka koruma sağlanmasına ilişkin BM Genel Kurulu kararının uygulanmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesi yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerini İsrail güvenlik güçlerinin işlediği suçların faillerinin hesap vermesinin sağlanması ve gelecekte bu tür saldırıların tekerrürünün engellenmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz. Türkiye, bu konunun uluslararası platformlarda takipçisi olmaya ve Filistin Devleti'nin ve halkının yanında durmaya devam edecektir."

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 21:38