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Türkiye kıpkırmızı

Türkiye'nin güncel Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı.

Türkiye 29.03.2021, 20:35
Türkiye kıpkırmızı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illerin son durumunu gösteren Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı.

Koca, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. 

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

Kaynak: AA
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#kovid19 risk haritası #Sağlık Bakanlığı #fahrettin koca
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