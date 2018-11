Türkiye ve İran terör örgütlerine karşı 'ortak operasyon' yapacak

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile İran İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari'nin katılımıyla Tahran'da yapıldı.

İnce başkanlığındaki heyet ile Zülfikari ve beraberindeki heyetin katıldığı toplantı sonrası mutabakat zaptı imzalandı.

Toplantıda, organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık, insan kaçakçılığı, düzensiz göç ve terörün her türlüsüyle mücadele konuları ele alındı. Ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren konularda ortak hareket etme ve operasyon düzenleme kararı alındı.

İnce, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran'ın iki dost ve kardeş aynı zamanda komşu ülke olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlıkları olarak daha önce oluşturulan ikili temas noktalarının mevcut olduğunu ve her türlü terör ve terör örgütleri, kaçakçılık, düzensiz göç, iki ülke arasındaki suç ve suçlularla mücadele konusunda ilişkilerin olması gereken hususlar olduğunu söyledi.

Daha önceden oluşturulan mekanizmaların nasıl işlediğini, şu ana kadar hangi sonuçların alındığını ve bundan sonra nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda da bilgilendirmede bulunduklarını aktaran İnce, değerlendirmeler neticesinde karşılıklı heyetler arası toplantı tutanağı düzenlediklerini ve bazı kararlar aldıklarını ifade etti.

Alınan kararların önce olduğu gibi bundan sonra da etkin bir şekilde uygulanması konusunda hemfikir olduklarını belirten İnce, "Alınan kararların bir an önce hayata geçirilip terörle mücadele, düzensiz göç, her türlü kaçakçılıkla mücadele ve buna benzer konularda iş birliğini arttırmayı ve mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Terör örgütleri ve suç mekanizmalarını bir an önce bertaraf edeceğiz." diye konuştu.

İnce, önümüzdeki günlerde de İçişleri Bakanlarının tekrar bir araya geleceğini söyledi.

"Terör örgütlerini daha fazla ciddi olarak hedef almalıyız"

Zülfikari de İran ile Türkiye arasında ticari, siyasi ve güvenlik ilişkilerinin günden güne gelişmekte olduğuna vurgu yaparak, "Bu ilişkiler, bölgeyi ciddi şekilde olumlu yönde etkilemektedir. İran ile Türkiye arasındaki iş birliğinin bölgenin istikrarı, güvenliği, huzuru ve iki ülkenin emniyetine nasıl katkı sağladığına tanık oluyoruz." şeklinde konuştu.

Geçen 1 yıl içinde İran ve Türkiye İçişleri Bakanları arasında yakın ilişkiler sağlandığına ve bunun sayesinde sınır muhafızları, asker ve istihbarat güçleri arasında iş birliğinin arttığına işaret eden Zülfikari, şunları söyledi:

"Bu noktada terörist faaliyetlerin bölgede azaldığını, uyuşturucu çetelerinin yakalandığını, düzensiz göçün kontrol altına alındığını ve silah kaçakçılığının azaldığını görüyoruz."

"Ortak operasyon yapılabilir"

Toplantılarda alınan kararların uygulamaya geçirilmesi safhasının ele alındığını aktaran Zülfikari, "İki ülkenin sınır güçleri arasındaki bilgi paylaşımını nasıl arttırabiliriz bunu konuştuk. Terör örgütlerini daha fazla ciddi olarak hedef almalıyız. Hatta gerektiği takdirde terör örgütlerine karşı ortak operasyon yapılması değerlendirildi. Düzensiz göç ve kaçakçılıkta daha etkin mücadele yöntemleri bulmaya çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Organize suç çeteleri ve suçlularla mücadelede kararlı olduklarına dikkati çeken Zülfikari, "Türkiye'de suç işleyen İran'a, İran'da suç işleyen de Türkiye'ye sığınamayacak. Güvenliği oluşturmada kararlıyız ve iş birliğimiz daha da güçlenecektir. Amacımız iki ülke halkının da razı olacağı çalışmalar yapmak." ifadelerini kullandı.

PKK'yı kapsıyor mu?

Terörist gruplara karşı ortak operasyonun terör örgütü PKK'yı kapsayıp kapsamayacağı yönündeki soru üzerine Zülfikar, şu değerlendirmede bulundu:

"Güvensizlik oluşturan ve terör eylemleri düzenleyen herkese karşı harekete geçilecektir. Artık silahlı mücadele devri kapanmıştır. Söyleyecek sözü olan siyasi ve sivil faaliyet yürütsün. Silahlı bir örgüt nerede olursa olsun ortaya çıkarsa hedeftir. Hangi isim ve unvan altında olursa olsun bizim bu konudaki duruşumuz bellidir."

