Türkiye ve Moldova arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Başbakanı Pavel Filip huzurunda 5 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Başbakanı Filip'in Hükümet Binası'nda katıldıkları heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende Erdoğan ve Filip'in huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında "Askeri Eğitim İşbirliği Tamamlayıcı Anlaşması"na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Moldova Savunma Bakanı Eugeniu Suturza imza koydu.

Kimliklerini gösterdiler

"İki Ülke Hükümetleri Arasında 1 Kasım 2012'de Ankara’da İmzalanan Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmaya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Protokol"e ise Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakçı ile Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Tudor Ulianovschi imza attı.

Anlaşmayı imzalayan Kaymakçı ve Ulianovschi, iki ülke arasında kimlikle seyahate atfen kimliklerini çıkararak iki lidere gösterdi.

Türkiye ve Moldova Hükümetleri arasında "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Moldova Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanı Monica Babuc tarafından imzalandı.

İki ülke hükümeti arasında "Kongaz Süleyman Demirel Türk-Moldova Lisesi Mutabakat Zaptı"na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Moldova Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanı Babuc imza koydu.

"Türkiye ve Moldova Hükümetleri Arasında 3 Haziran 1994'te imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması için Tadil Anlaşması" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Chiril Gaburic tarafından imzalandı.

Kaynak: AA