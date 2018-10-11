"Türkiye'yi tüm ümmetin umudu olarak görüyoruz"

Saraybosna Müftüsü Enes Ljevakovic, "Türkiye Cumhuriyeti varsa bizler de varız. Türkiye'yi tüm ümmetin umudu bir ülke olarak görüyoruz. Türk devleti bizlere her zaman destek veriyor." ifadesini kullandı.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ljevakovic başkanlığındaki heyet, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ağalar Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kırşehir Belediyesinin Bosna Hersek'in Olovo kentinde yapımını sürdürdüğü Ahi Evran Veli Camisi ile ilgili gelişmeler de değerlendirildi.

Heyet adına konuşan Ljevakovic, Olovo şehrine yapılan camiden dolayı Bahçeci'ye teşekkür ederek, bununla Bosna Hersek'e katkı sunulduğunu vurguladı.

"Türkiye Cumhuriyeti varsa bizler de varız"

Bosna Hersek ve Saraybosna halkının Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Ljevakovic, "Türkiye Cumhuriyeti varsa bizler de varız. Türkiye'yi tüm ümmetin umudu bir ülke olarak görüyoruz. Türk devleti bizlere her zaman destek veriyor. Bosna Hersek, yapılan bu yardımları ve iyilikleri unutmayacaktır. Türkiye ne kadar güçlü olursa biz de ülkemizde o kadar rahat yaşıyoruz. Kardeşlik ilişkilerimiz en iyi şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeci de, Bosna Hersek'den gelen misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, Olovo Belediyesi ile daha önce kardeş şehir protokolü imzaladıklarını hatırlattı.

Bahçeci, şunları kaydetti:

"Olovo'ya Diyanet Vakfı aracılığı ile Kırşehir Ahi Evran Veli Camisi'ni yapıyoruz. Saraybosna, Olovo başta olmak üzere bölgesindeki farklı şehirlerin müftü ve hocalarını Kırşehir'de ağırlıyoruz. Bu dostluk ve kardeşliğimiz daim olacaktır. Yapımı devam eden cami, kardeşliğimizin ölümsüz bir nişanesi olacak, kardeşliğimize katkı sağlayacak Allah'ın izniyle. İnşallah en kısa zamanda camimiz de açılacak ve hizmet vermeye başlayacak. İslam'a hizmet eden büyüklerimize Allah birlik ve kuvvet versin, onları ilelebet payidar kılsın."

Kaynak: AA