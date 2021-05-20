Türkücü Oğuz Yılmaz toprağa verildi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybeden türkücü Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karşıyaka Camisinde kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, sevenleri ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Mahir Alay katıldı.

Cenaze namazı sırasında Yılmaz'ın yakınları ve sevenleri göz yaşlarını tutamadı.

Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Ankara oyun havalarıyla tanınan türkücü Yılmaz, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

1968'de Ankara'da dünyaya gelen Oğuz Yılmaz, 1989'da "Duydun mu?" albümünü yayınladı. 1999'da çıkardığı "Usta" albümü ve "Çekirge" isimli şarkıyla ün kazanan türkücü, iki çocuk babasıydı.

AA