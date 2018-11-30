Ülker Bisküvi'ye çevre ödülü layık görüldü

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının daha çevreci ürünlerinin, daha az enerji ve ham madde ile üretim sağlayan projelerinin, sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi konusundaki çalışmalarının yarıştığı İSO 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.

Ülker Bisküvi, İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülleri’nde, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü. Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un elinden aldı.

Ödüller, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

İSO Çevre Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi" kategorisinde birinciliğe Tofaş Türk Otomobil Fabrikası layık görülürken, aynı kategoride ikinciliği Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, üçüncülüğü Ülker Bisküvi aldı. Sütaş Süt Ürünleri de "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

İSO Başkanı Bahçıvan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından olan İSO'nun, 1990 yılında ilk çevre şubesini kuran oda olarak, ülkenin ekonomik, toplumsal, çevresel ve kültürel konularında çözüm arayışlarının parçası olmaya dayalı sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.

Bu bağlamda İSO Çevre Ödülleri ile bakanlığın bir paydaşı olarak çevre konusundaki toplumsal farkındalığı pekiştirmek ve geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Bahçıvan, İstanbul'un moda, finans, turizm ve hizmet odaklı bir istihdam yapısına dönüşmesine yönelik 2009 yılında hayata geçirilen çevre düzeni planına değindi.