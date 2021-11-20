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Ünlü aktör Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

Aniden rahatsızlanan Kadir İnanır kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Türkiye 20.11.2021, 21:01
Ünlü aktör Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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#kadir inanır #yoğun bakım
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