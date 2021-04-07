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Vaka sayısı 55 bine dayandı

Türkiye'de iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Türkiye 07.04.2021, 21:41
Vaka sayısı 55 bine dayandı

Türkiuye'de Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Ayrıntılar gelecek...

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#Türkiye #vaka sayısı #kovid19
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