Vaka sayısı tırmanıyor: 37 bin 303 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Türkiye 30.03.2021, 21:10
Sağlık Bakanlığının açıkladığı son tabnloya göre Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: AA
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