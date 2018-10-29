Yeni Havalimanı'nın adı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış töreninde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, "Atatürk Havalimanının bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Fakat şu andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul’umuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları, uluslararası kuruluşların kıymetli temsilcileri, saygıdeğer bakanlar, milletvekilleri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

-Bugün burada sizlerle iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışını yurt dışından gelen kıymetli dostlarımızla birlikte yapıyoruz. İstanbul Havalimanının tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bunun yanında Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünün gururunu da bugün hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Değerli misafirler, İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil. Aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilemez bu şehre yaptığımız böylesine büyük eserin adını İstanbul verdik. Hayırlı olsun. Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasite hizmete girdiğinde ticari seferlere kapatılacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacaktır.

Tabii Bugün bir de Endonezya’daki düşen uçağın durumu var. Bundan dolayı bu uçakta ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Endonezya halkının başı sağ olsun diyorum.

Değerli misafirler, İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil. Aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilemez bu şehre yaptığımız böylesine büyük eserin adını İstanbul verdik. Hayırlı olsun. Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasite hizmete girdiğinde ticari seferlere kapatılacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacaktır. Gerek havacılık fuarları gerekse başka bir takım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir.

Atatürk Havalimanının bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Fakat şu andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul’umuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir.

İstanbul Havalimanımızı yapmak için 2013 yılında kolları sıvayıp ihalesini gerçekleştirdiğimizde, az önce Sayın Yıldırım ifade ettiler: Pek çok çevrenin bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyoruz. Buraların çifte alan ağaçlı olduğu zamanları iyi bilirim. Maden ocaklarının, kömür ocaklarının olduğu zamanları iyi bilirim. Sayın Yıldırım da helikopterle buraları dolaştığımızda Buraları havalimanı olarak yapalım ama yetmez. Niye? Buralarda bu çukurlar, bütün bunlarla beraber, burada Cahit Bey’in bunun hazırlıklarını da yapması lazım. Kuzey Otoyoluyla ilgili olarak bu kalan bütün o çukurların olduğu yerlerde bir çevre düzenlemesi yapmak suretiyle inşallah onları da oralarda şöyle gayet güzel çevre şehircilik açısından göller haline getirmek ve oralardan geçerken bir taraftan yeşili, bir taraftan da o gölleri izleyerek, görerek geçmek, inanıyorum ki insanlara bir başka keyif verecektir.

2015 yılının mayıs ayında yer teslimi yapılıp, inşaat başladığında dahi bu tereddütler sürüyordu. Geçenlerde bir televizyon kanalında bir tane kendini de çok beğenen birisi, ‘burası çöker’ diyor. Niye çökermiş? Burası çok yumuşak bir araziymiş. Dolayısıyla çökermiş. Bu teknolojinin önünde yumuşak arazi mi var? Buraya çakılan kazıklardan haberin var mı? Yok. Bütün bunlar ne için yapılır? Bu ileri teknolojinin elimize verdiği imkandır. Bunlar yapılmak suretiyle bu adımlar atılmıştır.

Bugün finansmanından inşaatına kadar her boyutuyla dünyada eşine az rastlanır bu projeyi tamamladık ve ilk etabının resmi açılış törenini sizlerle yapıyoruz. Toplam 4 etaptan oluşan projenin açılışını yaptığımız ilk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu kapasite, tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek ve hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkarılabilecektir. Yaklaşık 76 buçuk milyon metrekarelik bir alana inşa edilen ve ilk etapta 3 pistle açılan havalimanımız, toplamda 6 pisti, paralel taksi yolları, 2 milyon metrekareyi bulacak kapalı alanı, 6 buçuk milyon metrekare apron büyüklüğü, terminaller arasındaki ulaşımı sağlayacak raylı sistemi, kargo ve genel havacılık terminalleri, kapasiteyi karşılayacak büyüklükteki kapalı ve açık otoparkları, destek birimleri, sosyal tesisleri, diğer tüm üniteleri ile gerçekten dev bir eserdir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net