Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 15:02
Milli Savunma Bakanı Akar: Dünyanın gözü önünde soykırım yapan Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanındayız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 15:02