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Yukarı Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız

Milli Savunma Bakanı Akar: Dünyanın gözü önünde soykırım yapan Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanındayız

Yukarı Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız

Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar: "Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağişgal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 15:02
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