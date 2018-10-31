"Yunanistan'a müsaade edilmeyecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Komisyon zamanında toplanacak"

Asgari ücret komisyonu, zamanında toplanacak. Herhangi bir şekilde takvimde oynama yok.

"Ekonomiye sistematik saldırı atlatıldı"

Türkiye, bu kadar sistematik ve vahşi bir saldırıyı kendi imkanlarıyla atlatmayı başarmıştır.

Yunanistan'a mesaj

(Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası) Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum.

(Yunanistan) Karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir.

Kati Piri'nin İstanbul Havalimanı ile ilgili açıklamaları

"3. Havalimanı çok yüksek bir bedel ödenerek açıldı" diyen Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri , 400 işçinin öldüğünü, ücretlerin verilmediğini iddia etmişti. Çelik bu açılamaya şöyle tepki gösterdi:

Kati Piri'yi ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar. Türkiye raportörü olmasına rağmen maalesef Türkiye'yi tanımamış birisidir.

Kaşıkçı cinayeti

Cesedin yerini öğrenmek istiyoruz, yerli işbirlikçinin kim olduğunun makamlarımıza iletilmesini istiyoruz.

Bu, yüksek düzeyden bir talimat verilmeden gerçekleştirilecek bir eylem değildir.

Kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun Kaşıkçı açıklamaları

(Kılıçdaroğlu) Kaşıkçı olayıyla ilgili yaptığı ithamlar, baştan aşağı yalandır, dünyada hiç kimse bu iddialarda bulunmamıştır, tam tersine Türkiye'nin, cumhurbaşkanımızın bu iradesiyle ortaya koyduğu dirayetle oluşturduğu baskıyla bu soruşturmanın gittiği batı basınında yazılıyor. Batılı liderler tarafından ifade ediliyor. Ne olursa olsun, Cemal Kaşıkçı meselesinde göreceğiz, ne varsa Türkiye ortaya çıkaracaktır.

Kaynak: AA