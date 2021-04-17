Zirvede açan çiçek: Ters lale
Sakız Dağı'nın zirvesini cennetten bir köşe yapan ters laleler çiçek açtı.
Türkiye 17.04.2021, 23:41 17.04.2021, 23:48
Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Sakız Dağı'nın zirvelerinde açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik kattı.
İlçede bin 200 rakımlı Sakız Dağı'nda baharın gelişiyle "ağlayan gelin" diye adlandırılan ters laleler çiçek açtı.
Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
Koparanlara 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor
Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.
Kaynak: AA
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