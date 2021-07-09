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'Ulan öküz Anadolulu' sözüyle hafızalara kazınan Nevzat Tandoğan kimdir?

GENEL 09.07.2021, 15:03
'Ulan öküz Anadolulu' sözüyle hafızalara kazınan Nevzat Tandoğan kimdir?
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1894'te İstanbul'da doğan Tandoğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu.