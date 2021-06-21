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Ülkelere ve kültürlere göre kutsal hayvanlar
GENEL
21.06.2021, 13:29
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Hayvanların kutsal varlıklar olduğu inancı çok eskilere dayanıyor.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#24 saat
#emine erdoğan
#YKS
#kuvars
#Saraçoğlu Yenileme Projesi
#Özel Güvenlik Bölgeleri
#Boko Haram biat
#IFAD
#yavuz yılmaz
#Lukaşenko
#hafıza
#ırak saldırı
#Ağır su
#kola içen bebek öldü
#Kosova
#mescidi aksa
#tazminat
#Suriye İdlib