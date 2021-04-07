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Uluslarararası örgütler ve görevleri
GENEL
07.04.2021, 15:13
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Avrupa Birliği
Merkezi Belçika
Yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Jandarmanın yeni kıyafetleri
#Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
#İkinci el cep telefonu
#watergate skandalı
#Pakistan nükleer
#Kahire Üniversitesi öğrencileri
#Yunanistan tazminat Talebi
#Belçika Göç Bakanı
#şehitler müzesi
#Birinci sınıf
#Galileo Galilei
#Katar ablukası
#Türk müziği
#spor
#suriye rejimi
#Ulusal Uzlaşı Komisyonu
#buluş
#muhammed naim