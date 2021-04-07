banner39

Uluslarararası örgütler ve görevleri

GENEL 07.04.2021, 15:13
Uluslarararası örgütler ve görevleri
1/25

Avrupa Birliği
Merkezi Belçika

Yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir.