Olimpiyat meşalesini 118 yaşındaki Kane Tanaka taşıyacak

Kane Tanaka, iki pandemi, iki dünya savaşı ve iki kanser atlattı. Tanaka, ikamet ettiği Fukoka prefektörlüğünde yer alan Shime şehrinde meşaleyi devralacak.

Ailesi kendisini yaklaşık 100 metre boyunca tekerlekli sandalyeyle götürerek destek vermeyi planlarken, Tanaka ayağa kalkıp son birkaç adımı atarak meşaleyi sıradaki kişiye vermeye kararlı.

60'larındaki torunu Eiji, "Bu yaşa gelip hareketli bir hayat tarzını sürdürebilmesi müthiş. Herkesin bunu görüp ilham almasını, yaşın engel olmadığını anlamasını istiyoruz" dedi.

Tanaka, 2019'da dünyanın en yaşlı kişisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Olimpiyat meşalesini taşıyan en yaşlı kişi ünvanı, Brezilya'da 2016'da düzenlenen Rio Yaz Oyunları'nda 106 yaşındaki Aida Gemanque'e aitti. 2014'te de Rusya'da düzenlenen Soçi Kış Oyunları'nda 101 yaşındaki masa tenisi oyuncusu Alexander Kaptarenko, meşaleyi taşıyan en yaşlı kişi olmuştu.

1903 doğumlu Tanaka, 19 yaşında evlendiği eşinden 4 çocuk doğurdu ve aile dükkanında 103 yaşına kadar çalıştı. 118 yaşındaki kadının 5 torunu ve bu torunlarının da 8 çocuğu bulunuyor.

Japonya'da sağlık bakanlığı verilerine göre 2020'de 100 yaşını geçmiş en az 80 bin kişi bulunuyor.

Aynı dönemde istatistiklere göre her bin 565 kişiden biri 100 yaşın üzerinde ve bunlardan en az yüzde 88'i kadın.

Ülkede kadınların 87,45 yıl ortalama yaşam süresi bulunurken, aynı rakam erkekler için 81,4 yıl.

Kaynak: Independent Türkçe