2 milyon doz aşı çöpe gidecek

Hong Kong'un milyonlarca koronavirüs aşı dozunu, kullanılmadığı için atmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

Çin'e bağlı özel idari bölge, 7,5 milyonluk tüm nüfusu için yeterli dozdan fazlasını temin etti; ancak aşı için kaydolan kişilerin sayısı çok düşük kaldı.

Aşıların son kullanma tarihinin yaklaşması yönetimi alarma geçirdi.

Hong Kong'da hükümete karşı güvensizlik, çevrimiçi yanlış bilgi ve nispeten virüsten uzak şehirde aciliyet eksikliği gibi nedenlerden dolayı halkın aşı yaptırmadığı biliniyor.

Hükümetin 'aşı görev gücünün' bir üyesi, Pfizer-BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin üç ay sonra dolacağı konusunda halkı uyardı.

Sağlık Koruma Merkezi'nin eski bir kontrolörü olan Thomas Tsang, RTHK radyosuna "Aşıların tamamının son kullanma tarihleri var. Son kullanma tarihinden sonra kullanılamazlar ve mevcut planlara göre, BioNTech için toplum aşılama merkezleri eylül ayından sonra faaliyete son verecek" dedi.

Tsang, dünyanın geri kalanı "aşı için mücadele ederken" Hong Kong'un kullanılmayan bir doz yığının üzerinde oturmasının "doğru olmadığını" söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe