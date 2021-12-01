20 yaşında taç giyecek

Japonya'da bugün 20 yaşına basan Prenses Aiko, artık resmen kraliyet görevlerini üstlenmeye başlayacak.

Tokyo’daki Gakushuin Üniversitesi’nde Japon edebiyatı eğitimi alan Aiko yaptığı yazılı açıklamada, ailesine kraliyet görevlerine yardım konusunda istekli olduğunu söyledi.

Aiko, “Kendimi geliştirmek ve başkalarına hizmet edebilecek bir yetişkin olabilmek için adım adım ilerlemek istiyorum.” dedi.

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçesi Masako’nun kızı olan Aiko, pazar günü imparator ailesinin mezarlığını ziyaret edip, ölen atalarına dua ederek, ilk resmi görevini yerine getirecek. Aiko ayrıca annesi, babası, büyükanne ve büyükbabasını selamlamak için resmi bir elbise ve bir taç giyecek.

Okul yıllarında fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar geçiren ve bir süre eğitimine ara veren Prenses Aiko, piyano ve keman çalıyor. Prenses, ayrıca geleneksel Japon güreşi sporu tutkunlar arasında yer alıyor.

Japonya’da “tartışmalı” kraliyet veraset yasasının içeriği ne?

Prenses Aiko, halktan birisiyle evlenirse yasalara göre kraliyet ailesini terk etmek zorunda. Aiko’nun büyük kuzeni Mako, geçen ay okul arkadaşı Kei Komuro ile evlenince kraliyet ailesini terk etmek zorunda kalmıştı.

Savaş öncesi aile gelenek ve değerlerini büyük ölçüde koruyan 1947 İmparatorluk Yasası, yalnızca erkek soyunun verasetine izin verirken, halktan birisiyle evlenen kadın kraliyet üyelerinin statülerini kaybetmesini öngörüyor.

Hükümet tarafından görevlendirilen bir uzmanlar heyeti, kraliyet ailesi veraset yasasının istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesinin yollarını arıyor.

Üyelerinin çoğu muhafazakar olan kraliyet ailesi üyeleri, kadın imparatorlara karşı çıkarken, halktan birisiyle evlenen kız çocuklarından olan erkek torunlarını aileye geri getirmek için yeni yasal düzenlemesi yapılmasını istiyor.

Kaynak: Euronews