22 saat sonra mucize kurtuluş

Japon sahil güvenlik ekipleri, denizde 22 saat boyunca mahsur kalan 69 yaşındaki bir adamın "mucizevi" bir şekilde kurtarıldığını açıkladı.

Kimliği açıklanmayan adam, Doğu Çin Denizi ile Pasifik Okyanusu arasında uzanan Kagoshima açıklarında tek başında bir teknedeydi.

Cumartesi günü Yakushima Adası'na giderken teknesi alabora olan yaşlı adam adadaki bir meslektaşını uyarmayı başarabilmiş.

Hemen başlayan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, soğuk havada denizde mahsur kalan adam 22 saat sonra bulundu.

Görüntülerde adamın denizde boğulmamak için alabora olmuş teknesinin motorundaki pervaneye tutunduğu görülüyor.

'Hayatta kalma becerisine hayran kaldım'

Bir sahil güvenlik yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, "Sırılsıklam olmuştu. 22 saat boyunca denizde yalnızdı. Hayatta kalma becerisine hayran kaldım" dedi.

Sahil güvenlik tarafından yayınlanan görüntülerde, bir tekneden kendisine yaklaşan bir ekibin, "Geliyoruz! Biraz daha bekleyin! Sıkı durun!" dediği duyuluyor

Bir sahil güvenlik yetkilisi Asahi gazetesine verdiği demeçte, "Hayatta kalması bir mucize" dedi.

Kaynak: Euronews