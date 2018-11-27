7 aydır havalimanında mahsur Suriyeliye ev bulundu

Malezya'daki bir havalimanında 7 ay yaşayan Suriyeli Hassan el Kontar'a Kanada'ya sığınma hakkı verildi.

Hassan el Kontar yaşadıklarını, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan gönderdiği videolarla anlatmış ve dünyanın dikkatini çekmişti.

37 yaşındaki Kontar, son 2 aydır Malezya'daki bir gözetim merkezinde tutuluyor ve Kanadalı sponsorları, davasının hızla görülmesi için uğraşıyordu.

Biritish Columbia Müslüman Birliği ve Canada Caring Society adlı 2 kuruluş, Kontar'ı mülteci olarak götürebilmek için sponsor olmuştu.

Canada Caring Soicety'den Laurie Cooper, Kontar'ın Kanada'ya götürüleceğini geçen perşembe günü öğrendiklerini söyledi.

"Çok uzun bir yolculuk oldu"

Cooper, "Çok rahatladık ama hala inanamıyoruz. Havaalanında ona sarılmadan gerçek olmayacak. Birçok iniş çıkış yaşanan çok uzun bir yolculuk oldu" dedi.

Laurie Cooper, Kontar'ın uçağa biniş kapısından kendisine mesaj attığını ve sabırsızlıkla kendisini görmeyi beklediğini anlattı.

Cooper, "Kontar'ın durumu, dünyanın her yanındaki mültecilerin karşılaştıkları zorlukları temsil ediyor. Onlara yaşayacak güvenli bir yer bulmak giderek zorlaşıyor. O şanslılardan biri" diye konuştu.

Avukatı da Kontar'ın Kanada'ya iltica başvurusunun kabul edildiğini ve yolda olduğunu belirtti.

62 bin imzalı dilekçe verilmişti

Hassan el Kontar'ın Kanada'ya götürülebilmesi için dünyanın dört bir yanından yardım yapıldığı aktarıldı.

Kontar'ın ülkeye alınması için Kanada Göç Bakanı'na 62 bin imzalı dilekçe verilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyordu

Hassan el Kontar, Suriye'de 2011'de savaş çıktığında Birleşik Arap Emirlikleri'nde sigorta sektöründe çalışıyordu.

Askerliğini yapmadığı için pasaportunu yenileyemedi ancak tutuklanacağı ya da askere alınacağı korkusuyla ülkesine de dönemedi.

Bu nedenle, gözaltına alındığı 2016'ya dek BAE'de kaçak yaşadı.

2017'de yeni bir pasaport almayı başardı ancak sonunda Malezya'ya sınır dışı edildi. Malezya, Suriyelilere vizesiz giriş hakkı veren birkaç ülkeden biri.

Başvuruları reddedilmişti

Hassan el Kontar'a 3 aylık turist vizesi verildi. Bu vize dolduğunda da Türkiye'ye geçmek istedi ancak uçağa binmesine izin verilmedi. Kamboçya'ya giden Kontar, buradan da geri gönderildi.

Kontar, bu nedenle aylarca havalimanının geliş bölümüde, havayolu çalışanlarının verdiği yiyeceklerle yaşadı.

Kontar, Ekvador ve Kamboçya'ya da iltica başvurusunda bulunmuş, başvuruları reddedilmişti.

Kaynak: TRT