9 metrekarelik evlere ilgi büyük

Dünyanın en pahalı kentlerinden biri ve 37 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık metropolü olan Tokyo'da bir şirket, küçük apartman dairesi modelini uç noktaya götürerek yaklaşık 9 metrekarelik yaşam alanları üretti.

Spilytus şirketinin "mikro-apartman" diye pazarladığı binalardaki bir daireye birer çamaşır makinesi, buzdolabı, kanepe ve çalışma masası zorlukla sığıyor. Yüksekliği üç buçuk metreyi biraz aşan dairelerde yatak, merdivenle çıkılan tavan arasına benzer bir bölmede yer alıyor. Bunların dışında küçük bir mutfak tezgahı, lavabo ve tuvalet mevcut.





Yaklaşık 7 yıl önce iskana açılan 100 mikro-apartmanda 1500'den fazla kişi yaşıyor ve talep oldukça yüksek.

Tokyo'nun dış kesimindeki aile evinden iki yıl önce ayrılan Kena Komatsubara (26), New York Times'a yaptığı açıklamada, işyerine yakın bir daire ararken bu seçeneğe rastladığını belirtti:

Tabi ki daha büyüğü olsa daha iyi olurdu. Daha geniş alandan zarar gelmez. Ancak benim için en uygun seçenek buydu.

Bu minik dairelerin fiyatı, yaklaşık iki kat daha büyük stüdyo dairelerden ucuz değil ama depozito veya üç aylık kira bedelini bulabilen "hava parası" istenmemesi avantaj sağlıyor. Üstelik kafelerin, lüks mağazaların ve eğlence merkezlerinin olduğu semtlerde olmaları gençlere cazip geliyor.

Kira fiyatları 340 ile 630 dolar arasında değişiyor. Resmi verilere göre, Japonya'da 20'li yaşlarındaki profesyoneller aylık 1400 ila 1650 dolar maaş alıyor.

Esumi Fucivara (29), arkadaşlarıyla ortak evde yaşarken, COVID-19 pandemisiyle birlikte herkesin evden çalışmaya geçtiğini ve yeterli özel alana sahip olamadığı için mikro-daireye taşındığını söyledi:

Bu küçük yaşam yeni bir şey almaya niyetlenince iki kere düşünmeme yardım ediyor.

Artık mutfak eşyası bile bulundurmayan Fucivara, karton bardaklarla idare ediyor.

Hepsinden önemlisi, bu ortamın Japon yaşam tarzına uygun olması. Yapılan anketlere göre, Japonların üçte biri hayatında hiç evde misafir ağırlamamış.

Uzun saatler çalışan ve genelde hazır yiyeceklerle beslenen Tokyolular esasen evi uyumak için kullanıyor. Dairelerde kalanlar birkaç ayda bir ailelerinin evine giderek mevsimlik giyeceklerini değiştiriyor. Bazıları çamaşır makinesi kullanmak yerine çamaşırhanelere gidiyor.

Bir lokantada part-time çalışan üniversite öğrencisi Yugo Kinoşita (19), gece yarısına bir saat kala işten çıkınca bir hamama gittiğini ve daireye varır varmaz uyuduğunu dile getirdi. Temizlik yapması gerekmediğini, çamaşırlarınıysa pencere kornişine astığını söyleyen Kinoşita hayatından memnun:

Başka bir yerde yaşamak istemezdim.

Kinoşita'ya göre, ders çalışmak için mutfak tezgahı ve TV sehpası olarak kullandığı masa yeterli.

Kaynak: Independent Türkçe