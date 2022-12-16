ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Fernandes, Tayvan'ı ziyaret etti

Ekonomik ilişkiler kapsamında Tayvan'a gelen Fernandez, ABD Başkanı Joe Biden'ın ocak 2021'de göreve başlamasında bu yana Ada'yı ziyaret eden en üst düzey dışişleri yetkilisi oldu.

Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fernandez'in, "(Çin'in) Ekonomik baskılara karşı alınacak tedbirler, tedarik zincirlerinin istikrarı, güvenli enerji nakli, yeni işbirliği alanları ve bilgi paylaşımı konularını ele aldığı" belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında Tayvan'a yaptığı ziyaret, Washington ve Pekin arasında gerilime sebep olmuştu.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.

Ziyaret, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu ziyaret sonrasında Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pelosi'nin ardından da çok sayıda Kongre üyesi ve eyalet valisi Ada'yı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.