ABD yüzünü Japonya'ya döndü

ABD Başkanı Donald Trump'un kabinesi, İngiltere, Japonya ve Avrupa Birliği (AB) ile yeni ticaret anlaşmaları için hazırladığı tasarıyı meclise sundu. Tasarının Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)’ndan iki hafta sonra gelmesi dikkat çekti.

Ülkede artan cari açığa çözüm bulmaya çalışan Trump yönetimi, NAFTA'dan çekileceğini açıklamıştı. Büyük tartışmalar sonucunda anlaşmanın devamı yönünde karar alınmıştı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında ABD ve Japonya, iki ülke arasında ticari müzakereleri başlatacaklarını açıklamışlardı. Trump Brexit sürecindeki İngiltere ile de anlaşma yapmak istediğini ifade etmişti.

ABD yönetimi başta müttefikleri olmak üzere birçok ülkeye vergi oranlarını arttırmıştı. ABD’nin kararı sonrası söz konusu ülkelerden tepkiler yükselmişti.

NAFTA Anlaşması nedir?

ABD, Meksika ve Kanada, aralarında 24 yıl önce imzaladıkları NAFTA sayesinde her yıl 1 trilyon dolarlık ticaret yapıyordu. Mevcut anlaşmada, üç ülke arasındaki ticarette bir malın gümrüksüz satılabilmesi için belli bir katma değer yüzdesinin Kuzey Amerika'da üretilmiş olması şartı bulunuyordu. Anlaşmayı yenileme görüşmeleri kapsamında ABD ile Meksika 27 Ağustos 2018 günü anlaşmış ve Başkan Trump, Kanada’nın anlaşmayı kabul etmemesi halinde Meksika ile yola devam edeceklerini belirtmişti. Trump bu durumda Kanada’da imal edilen otomobillere ilave ek vergiler getirebileceğini açıklamıştı. Otomobillerdeki mevcut yüzde 62,5 oranındaki katma değer oranının, anlaşmanın yenilenmesi sonrası yüzde 75'e çıkarılması planlanıyor. Mutabakat aynı zamanda otomobil parçası üretiminin yüzde 40 ila 45'inin, saatlik ücreti en az 16 dolar olan işçilerce yapılmasını şart koşuyor.

Dönemin ABD Başkanı George Bush, Meksika Devlet Başkanı Carlos Salinas ve Kanada Başbakanı Brian Mulroney tarafından 12 Ağustos 1992'de Washington'da imzalanan NAFTA Antlaşması, üye ülkeler arasındaki ticarete uygulanan gümrük vergilerini bazı istisnalar dışında sıfırlıyor. NAFTA'nın amacı, üç ülke arasındaki ekonomik uçurumların kapatılarak Kuzey Amerika kıtasına toplu halde ekonomik ve toplumsal istikrar ve refahı getirmek olarak açıklanıyor.

ABD-Kanada arasında varılan anlaşma ile NAFTA’nın bundan sonraki aşamalarına dair, ilgili ülkeler tarafından yeni bir yol haritasının çizilmesi bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 13:29