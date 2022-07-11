Abe suikastında gözler dini grup 'Birleşme Kilisesi'nde

Birleşme Kilisesi, suikaste kurban giden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin bağlantısı olduğu iddia edilen tartışmalı dini grup.

Suikastçı Tetsuya Yamagami polise verdiği ifadede, annesinin buraya bağış yaptığı için maddi sıkıntılar çektiğini, Abe'yi de grubu desteklediği için öldürdüğünü söyledi.

Yamagami'nin saldırıda kullandığı silahı yapmak için internette silah yapım videoları izlediği de ortaya çıktı.

"Birleşme Kilisesi"nin Japonya Temsilciliği, saldırganın ifadesi üzerine açıklama yaptı.

Yamagami'nin annesinin üyeleri olduğunu ve ayda bir kilise etkinliklerine katıldığını doğruladı.

Grup çalışmalarına finansal destek verip vermediğinin ise araştırıldığı ifade edildi.

Abe'nin kilisenin üyesi olmadığı ancak bağlı gruplara ait etkinliklerde destekleyici konuşmalar yaptığı belirtildi.

1954'te Seul'de kuruldu

Tartışmalı dini grup, 1954 yılında Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu adıyla Güney Kore'nin başkenti Seul'de kuruldu.

"Birleşme Kilisesi" kısaltmasıyla anılan dini grubun kurucusu kendini mesih ilan eden Sun Myung Moon'du.

Mooncu olarak anılıyorlar

2012'de vefat eden Moon, farklı ülkelerden kişileri evlendirdiği toplu düğün törenleri ile de tanınıyordu.

Kiliseye bağlılıklarını ilan edenler "Moon'cular" olarak tanımlanıyor.

Kilisenin hala çoğunluğu Japonya ve ABD'de olmak üzere dünya çapında yüz binlerce üyesi bulunuyor.