Apple Daily'nin kurucusuna 13 ay hapis cezası

Zengin işadamı ve kapatılmış Apple Daily gazetesinin kurucusu Jimmy Lai, Tiananmen Meydanı'ndaki ölümcül müdahaleyi anan bir gece nöbetine katıldığı için Hong Kong'da bir mahkeme tarafından 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

74 yaşındaki işadamı, 2019'da gerçekleşen demokrasi yanlısı protestolardaki rolü nedeniyle zaten 20 aylık hapis cezasını çekiyordu.Lai, Chow ve Ho geçen perşembe bir mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu. Eylemcilerin en çok tanınanları olan üçlü, suçlamaları reddetmişti.

Hong Kong, Pekin'in 1989'daki müdahalesinde öldürülen yüzlerce kişiyi anmak için geleneksel olarak 4 Haziran'da gece nöbeti tutuyor. Fakat polis Kovid pandemisini gerekçe göstererek son iki nöbet için yapılan başvuruları reddetmişti.

Geçen yıl toplanma yasağını delen binlerce kişi mum ışıklı gece nöbetine katılmıştı.

Yargıç Amanda Woodcock, sanıkların "gerçek bir halk sağlığı krizini görmezden gelip küçümsediğini", günü anmaya "yanlış ve kibirli şekilde inandığını" söyledi.

Lai, hükmün belirlenmesinden önce yazdığı ceza düşürme talebi mektubunda şunları yazmıştı:

Eğer adaletsizlik yüzünden ölenleri anmak suçsa bu suçu benim üzerime yıkın ve bu suçun cezasını çekmeme izin verin ki ben de 4 Haziran'da gerçeği, adaleti ve iyiliği duyurmak için kanlarını döken genç kadın ve erkeklerin yükünü ve şerefini paylaşabileyim.

Tutuklamalar ülkenin 2020'de uygulamaya konan tartışmalı ulusal güvenlik yasası uyarınca yapıldı. 2019 protestolarını göz önünde bulunduran eleştirmenler bu yasanın muhalefeti bastırmak için kullanılmasından korkuyor.

Yasaya göre ayrılıkçılık, devleti yıkmaya yönelik faaliyetler, terörizm ve yabancı güçlerle gizli işbirliği en yüksek ceza müebbet hapisle cezalandırılabilir.

Komünist hükümet bu baskıcı yasa uyarınca Haziran 2020'den bu yana aralarında muhalefet liderleri ve gazetecilerin de bulunduğu 120'den fazla kişiyi tutukladı.

Çin'de, Yurtsever Demokratik Hareketleri Destekleyen Hong Kong İttifakı adlı dağılan nöbet organizatörünün başkanı Lee Cheuk-yan ve 4 kişi daha 4 ile 14 ay arası hapis cezalarına çarptırıldı.

14 ayla en yüksek hapis cezasını alan Lee, kasım ayında mahkemeye "Ortada bir provokatör varsa bu, kendi halkına ateş açan rejimdir. Eğer irademi göstermek için hapse girmem gerekiyorsa öyle olsun" demişti.

En az 16 aktivist daha 2020 gece nöbetiyle ilgili olarak halihazırda 4 ile 10 ay arasında hapis yatıyor.

Kaynak: Independent Türkçe