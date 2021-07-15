Aşılama yaşı 12'ye kadar düşürülüyor
Pfizer'dan sonra Moderna da aşılamada 12 yaşa kadar inmeyi planlıyor. Japonya, eğer onay alınırsa Moderna aşısıyla 12 yaş ve üzerini aşılayacak.
Uzak Doğu 15.07.2021, 17:52
Japonya, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'ya ait yeni tip koronavirüs aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onaylayacak.
Kamu yayıncısı NHK'nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülke geneli 18 yaş ve üstü kişilere uygulanan Moderna aşısının kapsamı genişletilecek.
Moderna'nın yerel ortağı Japon ecza devi Takeda kanalıyla bakanlığa iletilen son verilerin uzman heyetten onay alması bekleniyor.
Onay sonrası Moderna aşısı Japonya genelinde 12 yaş ve üstü herkese uygulanabilecek.
ABD'li üretici Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasının onayı mayıs ayında verilmişti.
Kaynak: AA
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