Avrupa'nın ardından Asya'da da elektrik tasarrufu çağrıları yapılmaya başlandı

Japonya kamu yayıncısı NHK'nın yayınladığı habere göre hükümet, enerji konusunda harekete geçti.

Tokyo, kamu hizmetlerinin ülke çapında istikrarlı şekilde devam etmesini sağlayacak yüzde 3'lük bir yedek güç kaynağı kapasitesi oranını elde etmek için tasarruf önlemlerini devreye alacak.

Bu oranın sağlanma ihtimali yüksek olsa da sıvılaştırılmış doğal gazın tedarik maliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor.

NHK , "Hükümet, hanehalklarının ve işyerlerinin aralık ve mart ayları arasında güç tasarrufu yapma talebini salı günü onaylayacak" dedi.

Medya kuruluşu yetkililerin aktardığına göre, tüm haneler enerji tüketimini yüzde 1 oranında azaltmayı başarırsa, günde 15 bin markete yetecek kadar elektrik tasarrufu sağlanabilir.

Bunun için hükümet, insanlardan içeride daha kalın giyinmeyi ve kullanılmayan ışıkları kapatmalarını isteyecek.

Rusya, Japonya'nın yıllık LNG ithalatının yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor.

Veriler, Doğu Asya ülkesinin, artan kıtlık korkuları arasında son aylarda Moskova'dan enerji alımlarını büyük ölçüde artırdığını gösteriyor.