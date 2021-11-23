Bir diktatör daha devrildi

Güney Kore’de 1979'da darbe yapan diktatör Chun Doo-hwan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Polis ve sağlık yetkilileri, son zamanlarda alzaymır ve kan kanseriyle mücadele eden eski diktatör Chun’un, başkent Seul’deki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Chun, 1979 yılında darbeyle iktidarı ele geçirdikten sonra demokrasi yanlılarını sert bir şekilde bastırmış ve daha sonra yönetimdeyken işlediği suçlar nedeniyle hapse konulmuştu.

Güney Kore'yi 1960'lı ve 1970'li yıllarda yöneten diktatör Park Chung-hee'nin ölümünün ardından 12 Aralık 1979'da General Chun Doo-hwan askeri darbeyle iktidara gelmişti.

Chun'un yönetimindeki ordu, Guwangju kentinde demokrasi talebiyle mayıs ayında başlayan kitlesel gösterileri şiddetle bastırma yoluna gitmişti. Olaylar sırasında askeri helikopterlerden göstericilere ateş açılmış, müdahalede 200'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1800'e yakın kişi yaralanmıştı.

General Chun, 1996'da vatana ihanet ve diğer suçlardan mahkum edilmiş, 1997 yılında affedilmişti. Chun, 2017'de yayımladığı anılarında askerlere, göstericilere ateş emri verdiği suçlamasını reddetmişti.