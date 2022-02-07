BM: Kuzey Kore füze programını çalıntı kripto ile finanse ediyor

Araştırmacılar, 2020 ile 2021 ortası arasında siber saldırganların 50 milyon dolardan fazla dijital varlık çaldığını tespit etti.

Bu tür saldırıların Pyongyang'ın nükleer ve balistik füze programı için "önemli bir gelir kaynağı" olduğu açıklandı.

Siber saldırılar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en az üç kripto para borsasını hedef aldı.

Raporda ayrıca , güvenlik firması Chainalysis tarafından geçen ay yayınlanan ve Kuzey Kore siber saldırılarının geçen yıl 400 milyon dolar değerinde dijital varlık elde edebileceğini öne süren bir araştırmaya da atıfta bulunuldu.

2019'da BM, Kuzey Kore'nin karmaşık siber saldırılar kullanarak kitle imha silahları programları için tahmini 2 milyar dolar biriktirdiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından nükleer denemeler yapması ve balistik füze fırlatması yasaklandı.

Ancak BM raporu, yaptırımlara rağmen, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze altyapısını geliştirmeye devam edebildiğini söylüyor.