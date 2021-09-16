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Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Uzak Doğu 16.09.2021, 07:28
Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezine (CENC) göre, merkez üssü Luzcou şehrinin Luşien ilçesi olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Yerel saatle 04.33'te meydana gelen depremde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

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#Çin
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