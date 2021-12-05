Çin Devlet Başkanı'ndan 'dinlerin Çinlileştirilmesi' çağrısı

Çin lideri Şi Cinping dini inançların Çinleştirilmesi ve sosyalist topluma uyumu sağlamak üzere etkin şekilde yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şi Cinping'in özellikle İslam'ı hedef aldığı belirtiliyor.

Şi Cinping Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve ülkedeki dini faaliyetleri mevcut rejimin çıkarına göre düzenlemeyi hedefleyen Din İşleri Çalışma Konferansı'nda konuştu.

Çin'deki tek parti olan Çin Komünist Partisi ve hükümet yetkililerinden oluşan gruba hitap eden Şi, ülkedeki dini inançların Çinleştirilmesi ve sosyalist topluma uyumu sağlamak üzere etkin şekilde yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şi Cinping, parti kadrolarına ülke yönetiminde dini inançların önemini kavramalarını tavsiye ederek, "Çin özelliklerine sahip sosyalist dini teorileri desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Dinin Çinlileştirilmesi doğrultusunda geniş dindar kitleleri parti ve hükümet etrafında birleştirmede ısrar etmeli, etkin ve sağlıklı dini ilişkiler kurmalıyız" dedi.

Şi Cinping'in bu açıklamalarından Çin'deki rejimin dinlerden ideolojisine göre şekillendirilebilecek olanları bu doğrultuda değiştirmeyi, şekillendirilmesi mümkün görülmeyenleri ise yasaklayacağı anlaşıldı.

Uzmanlar bu açıklamalarda en çok İslam'ın hedef alındığını belirtiyor. İslam'ın hukuki ve siyasi yönünün Çin'deki rejimi rahatsız ettiği biliniyor. Çin, İslam'ı Doğu Türkistan'ı bağımsız kılabilecek bir motivasyon kaynağı olarak görüyor. Ayrıca Çin'in içlerinde Doğu Türkistan'daki Uygurlardan sayıca daha çok Çinli Müslüman yaşadığı da biliniyor.

Kaynak: Mepa News