Çin ve Rus savaş gemileri harekete geçti

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Çin ve Rus donanmalarına ait gemileri ilk olarak Okuşiri Adaları'nın 110 kilometre güneybatısında saptadı.

Buna göre Çin ve Rusya donanma unsurları, Japonya'nın kuzeyindeki Honşu ile Hokkaido bölgeleri arasında kalan Tsugaru Boğazı'na girdi.

Japon Denizi'nden ayrılarak boğaza giren 10 gemi, en dar mesafesi 18,7 kilometre olan su yolunu kullanarak Pasifik Okyanusu'na geçiş yaptı.

Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus savaş gemilerinin birlikte ilk kez bu boğazdan geçiş yaptığını bildirdi.

Gemilerin 5'inin, Renhai sınıfı güdümlü füze destroyeri dahil Çin'e, biri destroyer olmak üzere diğer 5 geminin ise Rus donanmasına ait olduğu kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye ait helikopterin, gemilerin belirgin bir düzende boğazdan geçmesini görüntülediği bildirildi.

Uluslararası seyrüsefer için kullanılan dar boğazdan savaş gemileri dahil yabancı gemilerin geçişinin yasa dışı olmadığı kaydedildi.

Bakanlık, iki ülke savaş gemilerinin bu bölgeden geçişinin analiz edileceğini açıkladı.

Gemilerin, Japon Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdiği bilinen iki ülke donanmalarından bir kısım unsurlar olabileceği belirtildi.