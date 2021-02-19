Çin'den ABD'ye F-35 ambargosu

İsrail Savunma Bakanlığı Komitesi, İsrail Hava Kuvvetlerine çok sayıda yeni uçak ve mühimmat tedarik etmek için ABD ile büyük bir silah anlaşması yapılmasını onayladı. ABD'den bu satım alım paketi, yeterli bütçe olmadığı için aylarca ertelenmişti.

Onaylanan paket kapsamında Tel Aviv, 4 adet KC-46 tipi yakıt ikmal uçağı, bir filo (en az 20 adet) F-35, bunların yanı sıra çok sayıda gelişmiş füze ve silah tedarik edecek.

İsrail Hava Kuvvetlerinin birkaç yıl içinde en az 75 adet F-35 savaş uçağına sahip olacağı belirtildi.

Anlaşma, ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki ilk ABD-İsrail silah satışı olacak.

ÇİN'DEN ABD'YE F-35 AMBARGOSU HAZIRLIĞI

Öte yandan Reuters'ın Financial Times'tan aktardığı habere göre Çin, F-35 savaş uçakları için çok önemli olan ve nadir bulunan bazı madenlerin ihracatını engelleme-kontrol etme yoluna gidecek. Habere göre Pekin yönetimi bu konuda ne yapabileceği konusunda ciddi bir araştırmaya girerken, Çin hükümetinden bir yetkilinin "Hükümet, Çin'in ihracat yasağı getirmesi durumunda ABD'nin F-35 savaş uçaklarını üretmekte sorun yaşayıp yaşamayacağını bilmek istiyor" dediği aktarıldı.

Haber7

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 09:23