Çin'den 'Quad ittifakı' tepkisi

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Kong Xuanyou, Çin'e karşı ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın oluşturduğu 4'lü Quad ittifakını "soğuk savaş anlayışına sahip yapı" ve "yüzde yüz çağ dışı" olarak niteledi.

Büyükelçi Kong, Kyodo ajansına yaptığı açıklamada, Çin-Japonya ilişkileri, tartışmalı adalar, iki ülke arasındaki barış ve dostluk anlaşması, Çin'in bölgedeki askeri yatırımları ve Quad ittifakı konularına değindi.

Gelecek yılın, Çin-Japonya ilişkilerinin normale dönmesinin 50. yılı olmasının önemini vurgulayan Kong, Tokyo hükümetinin "gelecek 50 yılda da iş birliğine arzulu yapısını koruyacağını ümit ettiğini" söyledi.

Kong, Asya'da komşu iki ülke arasında 1978'de imzalanan Barış ve Dostluk Anlaşması kapsamında Japonya'nın "kalıcı barış" için çabalama sorumluluğu bulunduğunu dile getirdi.

"Japonya, ABD ile Çin arasında 'iyi denge politikası' kurabilir"

İki ülke arasında karşılıklı güvene dayanan ilişkiler kurulmasının öneminin altını çizen Kong, "Japonya'nın geleceğinde Çin'i bir tehdit olarak konumlandırmak mantıklı olabilir mi ?" diye konuştu.

Japonya-ABD ittifakının "üçüncü ülkelerin menfaatlerine zarar vermemesi" gerektiğini kaydeden Kong, Japonya'nın "büyük güçlerin mücadelelerine karışmak" yerine ABD ile Çin arasında "iyi denge politikası" kurabileceğini söyledi.

Ülkesinin bölgesel askeri yatırımlarını savunan Kong, Çin'i çevreleyen "ciddi güvenlik şartları" sebebiyle bunun gerekli olduğunu belirterek, "Silahlı kuvvetleri güçlendirmekten vazgeçecek bir senaryo mevcut değil." dedi.

Kong, ülkesine karşı ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın oluşturduğu 4'lü Quad ittifakını "soğuk savaş anlayışına sahip yapı" ve "yüzde yüz çağ dışı" olarak niteledi.

Tartışmalı adalar

İki ülke arasında tartışmalı konumdaki Senkaku Adaları'nın Çin'e ait olduğunu iddia eden Kong, Japonya'nın bu adaları "yasa dışı şekilde" işgal ettiğini ileri sürdü.

Senkaku Adaları'nı Çin'in yeniden ele geçireceği iddialarını reddeden Kong, "Statükoyu güç kullanarak değiştirmek politikamız değil" ifadesini kullanarak, barış yoluyla meselenin çözülmesi gerektiğini belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

AA