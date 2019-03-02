Dev bankaya dev ceza

Bloomberg'e konuşan finans uzmanları, eski çalışanlarının Malezya'daki kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğuna karışmasının ardından Amerikan makamlarınca yargılanan Goldman Sachs'ın, mahkeme süreci kapsamında 1,5 milyar ile 9 milyar dolar arasında ceza alabileceğini söyledi. Uzmanlar, ayrıca, 1MDB yolsuzluğuyla ilişkisinin ortaya çıktığı Kasım 2018'den bu yana Goldman Sachs'ın piyasa değerinin 12 milyar dolar azaldığını vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 1MDB soruşturması kapsamında 1 Kasım'da iki eski Goldman Sachs çalışanına kara para aklama suçlaması yöneltmişti. Suçlamalar üzerine Malezya Başsavcılığı, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirdiği ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık ettiği gerekçesiyle aralık ayında Goldman Sachs'a dava açmıştı. Hükümet, Goldman Sachs'ın Malezya'ya kaybettirdiği 6,5 milyar dolar için bankadan tazminat talep ediyor.

Kamu kalkınma fonu 1MDB hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti. Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı. Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında toplamda 42 suçlamayla yargılanıyor.

Kaynak: Ajanslar