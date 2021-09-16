'Düşman kardeşler' arasında füzeli restleşme

Kore yarımadası uzun sürenin ardından taraflar arasında füzeli restleşmeye sahne oldu. Dün sabah saatlerinde Kuzey Kore iki balistik füze denemesi daha gerçekleştirdi. Güney Kore kaynakları füzelerin henüz sınıflandırılamadığını belirtti. Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin denediği tahmin edilen “balistik füzenin” Japonya’nın yetki alanlarına düşmediğini açıkladı.

Pyongyang füze denemesini, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Seul temasları sırasında ve ABD ile Güney Koreli diplomatların Tokyo’da gerçekleştirdiği “Kuzey Kore” konulu zirveden hemen sonra yapması dikkati çekti. Kuzey Kore’nin bu hamlesine Güney Kore’den jet yanıt geldi. Kuzey Kore’nin ardından Güney Kore de ilk kez bir denizaltından balistik füze fırlatmayı başardı. Seul denemenin başarılı olduğunu duyurdu.

Güney Kore kendi ürettiği balistik füzeyi bir denizaltıdan fırlatma kapasitesine erişen 7’nci ülke oldu. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Savunma Geliştirme Ajansı’nın (ADD) test merkezinde yapılan füze denemelerini izledi. Moon’un makamından yapılan açıklamada, denizaltından fırlatılan balistik füzeye sahip olmanın, çok yönlü tehditlere karşı caydırıcılığı sağlamak açısından önemli olduğu ifade edildi.