Duterte müslümanlara özerklik veren yasayı imzalayacak

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bugün yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında Bangsamoro Temel Yasası tasarısını 48 saat içinde imzalayacağını açıkladığı bildirildi.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada konuşmanın detaylarını şöyle aktardı:

"Başkan Duterte 2018 Ulusa Sesleniş Konuşmasında 48 saat içinde Bangsamoro Temel Yasasını imzalama sözü verdi. Duterte “Savaş seçeneklerimizden değil, Müslüman kardeşlerime hak ettikleri barışı vereceğim.“

Filipinler'de Müslüman direnişçiler ile hükümet arasındaki barış anlaşması Bangsamoro Temel Yasası "Şiddete ve aşırıcılığa karşı en iyi panzehir" olarak nitelendiriliyor.

Bangsamoro Temel Yasasının meclise sunulması esnasında ülkede bulunan Hristiyan ve Müslüman din adamları konuşlamar yaparak herkesin barış istediğini ve bu yasanın herkes için iyi sonuçlar doğuracağını söylemişti.

All Moro Kongresi ve aynı zamanda taslak ekibinin başkanı olan Avukat Michael Mastura'nın, Bangsamoro Eyalet Anayasası’nın taslak kopyasını geçtiğimiz Haziran ayında Filipinler Cumhurbaşkanı Duterte'ye sunmuştu.

Bangsamoro Eyalet Anayasası taslağı Aralık 2017'de hazırlanmış, Duterte yasayı savunma nedenini "Savaşmak istemiyorum. Kendi ülkemin insanlarına karşı savaş başlatmak istemiyorum." diyerek açıklamıştı.

Filipinler hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında 27 Mart 2014 tarihinde imzalanan Bangsamoro Kapsamlı Anlaşması, hükümet ve direnişçi temsilcilerinden oluşan geçiş komisyonunun hazırladığı "Bangsamoro Temel Yasası" adı verilen uzlaşma taslağının Devlet Başkanı tarafından "acil" vasfıyla Kongre'ye gönderilmesi öngörülüyordu. Ancak dönemin Devlet Başkanı Benigno Aquino III hazırlanan taslağı "acil" vasfıyla Kongre'ye göndermediğinden tasarının görüşülmesi gecikmişti. Tasarının 2016 şubatında yapılan görüşmesinden sonuç alınamamıştı. Duterte'nin haziranda iktidara gelmesinin ardından Geçiş Komisyonun üye sayısı 15'ten 21'e çıkarılarak barış sürecinin devamı sağlanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 23:26