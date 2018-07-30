Endonezya'da aktif yanardağa çıkan turistler mahsur kaldı

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Endonezya'da Yüzlerce Turist, Gezi İçin Çıktıkları Aktif Yanardağda Mahsur Kaldı. Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremin sebep olduğu heyelanlar yüzünden, yüzlerce turist aktif bir yanardağ olan Rinjani Dağı'nda mahsur kaldı.

Rinjani Dağı Ulusal Parkı yöneticisi Sudiyono, 800'den fazla turistin dağa tırmanmak için kayıt olduğunu ancak bu kişilerden 300'ünün dağdan inmeyi başardığını söyledi.

560 KİŞİ MAHSUR DURUMDA

Sudiyono "Bize gelen bilgilere göre 500'den fazla kişi dağda mahsur kaldı ve volkan gölü Segara Anakan yakınlarında toplandı" dedi.

DAĞA YARDIM PAKETLERİ BIRAKILDI

Endonezyalı yetkili, kurtarma görevlilerininöğleden sonra turistlerin bulunduğu volkan gölüne ulaşmalarının beklendiğini ifade etti. Dağın eteklerine kurtarma ekipleri ve helikopterlerin de konuşlandırıldığı ve dağın bazı bölgelerine gıda paketlerinin bırakıldığı da vurgulandı.

Mahsur kalanlar arasında ABD, Fransa, Tayland ve Hollanda dahil birçok ülkeden turist olduğu açıklandı. Başkent Cakarta'daki Tayland Büyükelçiliği mahsur kalnlar arasında 239 Tayland vatandaşının olduğunu da duyurdu.

DEPREMDE 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rinjani'de depremin ve artçı sarsıntıların tetiklediği heyelanlar sonucu bir Endonezyalı öğrenci hayatını kaybetmiş ve depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselmişti. Ölenler arasında bir Malezya vatandaşı da var.