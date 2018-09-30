Endonezya'da erken uyarı sistemi çalışmıyormuş

Endonezya’nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ülkede tsunami erken uyarı sisteminin 2012 yılından bu yana çalışmadığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ülkedeki tsunami erken uyarı sisteminin 2012 yılından bu yana faaliyette olmadığını bildirdi.

Nugroho, "2012 yılından bu yana tsunami bildirim sistemi çalışmıyor. Bu sistem, tsunami tehlikesi bulunan Endonezya için gerçekten çok önemli. Ancak, bu sistemle tsunamiyi önceden haber verebilir ve can kayıplarını en aza indirebiliriz." dedi.

Nugroho, afet bölgesinde ölü sayısının artmasından endişe edildiğini de söyledi.

Birçok cesedin hala göçük altında olduğunu ve ulaşılamadığını kaydeden Nugroho, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Deprem ve tsunamide ölenler için toplu mezar

BNPB, Palu'daki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için en az 300 cesedin gömülebileceği bir toplu mezar kazıldığını belirtti.

Toplu defin işleminin ne zaman yapılacağı henüz belli olmazken, BNPB Başkanı Willem Rampangilei, ölülerin sağlık ve dini nedenlerden ötürü bir an önce gömülmesi gerektiğini kaydetti.

BNPB, Palu'da depremde yıkılan Roa-Roa Hotel'in enkazından 25 yaşındaki bir kadının kurtarıldığını da duyurdu.

Adının Fitri olduğu belirtilen genç kadının akşam saatlerinde enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Palu'daki havaalanı ticari uçuşlara yeniden açıldı

"Jakarta Globe"un uçuş navigasyon servisi AirNav Endonezya'ya dayandırdığı haberine göre, deprem ve akabinde gelen tsunami nedeniyle hasar gören ve cuma günü hizmete kapatılan Palu'daki havaalanı, ticari uçuşlara yeniden açıldı.

Hava trafik kontrol kulesinin ve 2 uçak pistinin hasar gördüğü Mutiara SIS Al Jufri Havaalanı'nın sınırlı ticari uçuşlar için yeniden faaliyete geçtiği kaydedildi.

Ölü sayısı bini aştı

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu ölenlerin sayısının bin 203'e yükseldiği açıklanmıştı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, hükümetin, bölge halkının marketlerden gıda maddeleri alabileceğini ve masrafların devlet tarafından karşılanacağını duyurduğu bilgisi paylaşıldı.

2,4 milyon kişiyi etkiledi

Deprem ve tsunaminin etkilerinin Dongala çevresinde 13, Palu çevresindeki 8 yerleşim yerinde hissedildiği ve toplam 2,4 milyon kişinin afetten etkilendiği tahmin ediliyor.

Deprem sırasında bölgede bulunan 71 yabancı uyruklu turistin 5'inden şu ana kadar haber alınamadığı belirtilmişti.

Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, özellikle Palu Körfezi'nin kuzeyindeki Dongala bölgesindeki yıkımın boyutlarının henüz net olarak belirlenmediğini, nihai can kaybı sayısının binlere ulaşabileceğini açıklamıştı.

Deprem ve ardından meydana gelen tsunaminin etkilediği Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Joko Widodo, "Gerçekten bir afet durumuyla karşı karşıyayız çünkü çok sayıda yol kesildi, havaalanı hasar gördü. Kesintiler nedeniyle 7 yeni elektrik trafosunu devreye sokmak zorunda kaldık. Yakıt tedarikinde sıkıntı var çünkü yollar kapalı." ifadesini kullanmıştı.

Bölgeye havadan ikmal yapılmaya başlandığını, yeni sevk edilecek ağır iş makineleriyle arama kurtarma çalışmalarında daha fazla kişiye ulaşmayı umduklarını dile getiren Widodo, afet sonrası bölgede elektrik kesintileri olduğunu, dükkanların kapanması nedeniyle gıda ve ihtiyaç malzemesi sıkıntısı yaşandığını aktarmıştı.

Nugroho, bölgenin Palu kentinde 821 ve Donggala kentinde ise 11 kişinin öldüğü bilgisine ulaştıklarını ifade etti. Bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşanıyor.

Hayatta kalanlar için açık hava kampı kuruldu. Kampta, bir baba ve kızı yaşanan depremler ve tsunami sonrasında bir araya geldi.

Bölgede elektrik kesintisinin devam ettiğini ifade eden yetkililer, yakıt, gıda ve özellikle içme suyunda sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 09:21