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Endonezya'da kaybolan denizaltıdaki 53 kişiden acı haber

Endonezya'da denize dalış yaptıktan sonra irtibat kesilen KRI Nanggala-402 adlı denizaltıda oksijen bittiği için 53 kişinin hayatta olmasına imkan kalmadığı bildirildi.

Uzak Doğu 25.04.2021, 12:13
Endonezya'da kaybolan denizaltıdaki 53 kişiden acı haber

21 Nisan'da, 53 mürettebatı ile irtibat kesilen KRI Nanggala-402 adlı denizaltıdan acı haber geldi. Yetkililer, denizaltının oksijen stokunun tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu söyledi.

Öte yandan askeri yetkililer, denizaltının oksijen stokunun bugün erken saatlerde tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.

21 Nisan'da irtibat kesilmişti

KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.

Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Endonezya Donanması, kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.

Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.

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#endonezya #denizaltı
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