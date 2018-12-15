Endonezya'daki Syifa Budi Okulları ile anlaşma yapıldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Endonezya'da Syifa Budi özel okulları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, eğitime dair birçok alanda iş birliğini içeren protokole, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Zekeriya Akçam ve Syifa Budi Vakıf Başkanı Dr. Hamid Chalid imza attı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Akçam, Türkiye ile derin tarihi ve kültürel bağı bulunan Endonezya'da eğitim alanında büyük bir iş birliğinin temellerini attıklarını vurguladı.

Akçam, "Ülke genelindeki 14 okuluyla Endonezya'da haklı bir prestijli yere sahip olan Syifa Budi Okulları, Türkiye'nin eğitim anlamında bu ülkede tanınmasına ve karşılıklı iş birliği geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak. Türkiye Maarif Vakfı olarak Endonezya'daki çalışmaları böyle prestijli okullar zinciriyle başlatarak sağlam temeller attık." değerlendirmesinde bulundu.

Syifa Budi Vakfı Başkanı Dr. Chalid ise birlikte çalışmaktan memnuniyet duydukları Türkiye Maarif Vakfı'nın tüm dünyaya yayılan tecrübesinden istifade etmeyi arzu ettiklerini anlatarak, anlaşma çerçevesinde iki vakfın eğitim alanında ortak hareket etme kararı aldığını kaydetti.

Chalid, "Buna göre, Syifa Budi Okulları müfredatına Türkçe dahil edilecek. Öğrenci değişimi programı uygulanarak iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği arttırılacak ve Syifa Budi Okulları mezunlarının Türkiye'de üniversite eğitimlerini almaları için burs imkanı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA