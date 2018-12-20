Endonezya Diyaneti Çin'den Uygur açıklaması bekliyor

Endonezya Diyanet İşleri Bakanı Lukman Hakim Saifuddin, Çin hükümetinin, Uygur toplumunun gerçek durumuyla ilgili açıklaması yapmasını beklediklerini belirtti.

Bakan Lukman Hakim Saifuddin, yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Sincan Uygur Bölgesi olarak adlandırdığı Doğu Türkistan'daki Müslümanların akıbetinden endişe duyduğunu vurgulayarak, Çin'in, Uygurların durumu hakkında acil bir açıklama yapmasını umduklarını ifade etti.

Günümüzde bilginin hızlı yayıldığına ve Uygurların durumuyla alakalı dünya toplumunun bilgilendirilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Saifuddin, ''Çin hükümeti yetkilileri, asılsız iddialara neden olmamak için Uygur konusunda uluslararası topluma doğrudan açıklama yapsaydı iyi olurdu.'' dedi.

Saifuddin ayrıca, hükümet olarak Çin'in Cakarta Büyükelçiliğine Endonezya'daki çeşitli tarafların Uygur toplumuna ilişkin endişelerini iletmesi noktasında çağrı yaptıklarını kaydetti.

Öte yandan Endonezya'nın en büyük İslami kuruluşlarından Muhammadiyah Cemaati Başkanı Haedar Nashir de dün yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygur toplumunun durumuna ilişkin Çin'den ''gerçek bir açıklama" yapmasını istediklerini bildirdi.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

Kaynak: AA