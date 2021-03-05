Endonezya'nın başkenti Jakarta sulara gömülüyor

Endonezya’nın başkenti Jakarta’nın tamamında yüzde 40’lık bir bölgenin deniz seviyesinin altında kaldığı belirtilirken, yetkililer kısa süre içinde felâket boyutunu alması beklenen durumla ilgili çözüm arayışında.

Endonezya’nın başkenti Jakarta, hızlı bir şekilde deniz seviyesinin altında kalıyor. Yılda ortalama 1-20 cm. arasındaki oranlarla sulara gömülen şehrin kuzey kesimleri şimdiden denize karıştı. Jakarta’nın tamamında yüzde 40’lık bir bölgenin deniz seviyesinin altında kaldığı belirtilirken, yetkililer kısa süre içinde felâket boyutunu alması beklenen durumla ilgili çözüm arayışında. Başkenti daha farklı bir bölgeye taşımak seçeneği konuşulsa da, bunun maliyeti gözleri korkutuyor.

Uzmanlara göre, en fazla beş yıl sonra tamamına yakını su altında kalması beklenen mevcut Jakarta’yı kurtarmak ise şu anda mümkün değil.

Yetkililer, Jakarta ve çevresindeki yasadışı ve izinsiz sulama ve kuyu açma faaliyetleri sebebiyle toprakta büyük çapta çökmelerin meydana geldiğine vurgu yaparak, on yıllara uzanan ihmallerin bugün bir çevre felaketine dönüştüğünü belirtiyor. İşin düşündürücü yanı, Jakarta’nın tatlı su açısından oldukça zengin bir kent olması. 365 günün 300’ünü yağmurlu geçiren Jakarta’da, 13 adet de nehir akıyor. Buna rağmen, insanların sorumsuz davranışları ve siyasetçilerin meseleyi yeterince ciddiyetle ele almaması bir başkenti yok oluşun eşiğine sürüklüyor.

Jakarta sahilinde yer alan Waladuna Camii, şehrin karşı karşıya kaldığı durumla ilgili en net fotoğraflardan birini sunuyor. İçinde en son namaz 2000’li yılların başında kılınan caminin yarısından yukarısı, bugün sular altında.

Kaynak: GZT

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 07:55