Enver İbrahim siyasete dönüyor

Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'in iki yıl içinde görevini devredeceğini açıkladığı Halkın Adaleti Partisi (HAP) lideri Enver İbrahim, "(Mahathir) Onu bir baba ve lider gibi seviyorum." dedi.

HAP'tan Port Dickson kentinin milletvekili seçilen Danyal Balagopal Abdullah'ın istifasıyla ara seçimde parlamentoya girebilmek için adaylığını açıklayan İbrahim, Başbakan Mahathir hakkında konuştu.

Geçmiş dönemlerde Mahathir'e karşı mücadele ettiğini ancak şimdi Malezya'yı ileri götürebilecek en iyi kişinin o olduğunu kabul ettiğini belirten Enver, "(Mahathir) Onu bir baba ve lider gibi seviyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Mahathir ise göreve geldiğinde iki yıl içerisinde yönetimi devredeceğini açıkladığı İbrahim'in kampanyasına destek veriyor.

Enver'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

Halkın iki gün sonra sandık başına gideceği seçimde, 77 bin 750 kişinin oy kullanması bekleniyor.

Enver'in, rakiplerinden Halkın Adaleti Partisinden (PKR) Mohd Nazari Mokhtar'ın öne çıktığı ve 5 bağımsız adayın daha bulunduğu seçimi açık ara kazanarak milletvekili olmasına kesin gözü ile bakılıyor.

Mahatir Muhammed, mayıs ayında yapılan seçimlerde muhalefet partilerinin Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının adayı olarak iktidar blokunun adayı eski Başbakan Necip Rezak'ı mağlup ederek 15 yıl aradan sonra iktidara gelmişti.

Ülkede 1981-2003 yıllarında başbakanlık yapan 93 yaşındaki Mahathir, iki yıl daha başbakanlık yaptıktan sonra görevini Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.

Geçmişte Mahathir liderliğindeki kabinelerin maliye bakanı olarak görev yapan 71 yaşındaki Enver, Mahathir ile girdiği güç mücadelesinin ardından 1998 yılında yolsuzluk ve livata suçlamalarıyla hapse atılmıştı. 2004 yılında hapisten çıkan Enver, 2015 yılında aynı suçlamalarla yeniden hapse mahkum edilmişti. Enver, söz konusu suçlamaların rakiplerinin siyasi kariyerini baltalama çabası olduğunu savunmuştu.

Enver, Mahathir'in iktidara gelmesinden sonra 16 Mayıs'ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.

Eski Başbakan yargılanıyor

Öte yandan, Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, suçsuz olduğuna dair kanıtların olduğunu savundu.

Financial Times gazetesine demeç veren Necip, kamu fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon doların Suudi Arabistan'dan bağış olarak geldiğini ve ilgili kaynaklara aktarıldığını söyledi.

Necip, paranın seçim kampanyaları için kullanıldığının altını çizerek, "681 milyon doların banka hesabıma aktarıldığı doğrudur ancak bu parayı seçimlerden 4 ay sonra ve 1MDB soruşturması başlamadan önce fona geri transfer ettim. Buna dair belgeler ve kanıtlarımız mevcut." ifadesini kullandı.

Soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınan Necip, hakim karşısına çıkmıştı. Eski Başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddetmiş ve kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Necip, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Mahkeme, Necip'in 1 milyon ringgitlik (yaklaşık 250 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

Kamu fonu 1MDB soruşturmasında yer alan belgeler doğrultusunda, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülüyor.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 00:21