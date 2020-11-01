Japonya İslami Vakfı Genel Sekreteri Qureshi: Erdoğan'ın cesur yaklaşımından oldukça gururluyuz

Japonya İslam Vakfı Genel Sekreteri Haroon Qureshi, AA muhabirine, Fransa’da Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatür çizilmesine izin verilmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Japonya'da bulunan Müslüman toplumun bu duruma öfkeli olduğunu vurgulayan Qureshi, Fransa'nın yaklaşımına karşı dünyanın birçok yerindeki Müslümanların gösteriler düzenlediğini anımsattı.

Qureshi, "Bazı ibadetlerinde zayıflık gösterse de her Müslüman, müsamaha gösterilmeksizin Hazreti Muhammed'e hürmet besler. Sözde düşünce ve yazma özgürlüğü adı altında İslam Peygamberi'nin karikatürize edilmesini kınıyoruz. Kalbimiz feryat ediyor ancak bu konuda ne yapılacağına ilişkin düşünüyoruz." diye konuştu.

"Dinin alaya alınması cüretini gösteren” Fransa’nın bu yaklaşımlarına tepki veren tüm ülkelere teşekkür eden Qureshi, "Acının hafifletilmesi için de olsa tepki göstermek de bir şeydir. Hiç olmazsa suskun değiller." dedi.

"Erdoğan'ın cesur yaklaşımından oldukça gururluyuz"

Avrupa’da yaşayan Müslümanlara da seslenen Qureshi, "Yasal çerçevede seslerini yükseltebilmeliler. Birçok İslam düşünürü Fransız ürünlerine ekonomik boykot uygulanmasını savunuyor ki biz de buna destek veriyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin Fransa ve Macron’a gösterdiği tepkiye değinen Qureshi, "İlk tepki veren Müslüman lider Erdoğan’ın cesur yaklaşımından da oldukça gururluyuz. Bu hareketinden ötürü kendisine dua ediyoruz." şeklinde konuştu.

Qureshi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki Tokyo ziyaretinde kendisini kabul ettiğini kaydederek "ümmetin vahdetine" ilişkin duygu ve düşüncelerini kendisine aktardığını belirtti.

Son Peygamber Hazreti Muhammed’in Japonya'da yeterince tanınmadığını ifade eden Qureshi, bu konuda yılda bir kez dünya etrafından İslam düşünürlerinin katılacağı ve Japon toplumuna hitap edecek seminer düzenleyeceklerini söyledi.

Kaynak: AA