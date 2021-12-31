Eski cumhurbaşkanı 5 yılın sonunda serbest bırakıldı

Güney Kore’de rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla 5 yıldır cezaevinde bulunan eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, bugün serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, geçen hafta yaptığı açıklamada, aralarında Park Geun-hye'nin de bulunduğu 3 binden fazla kişiyi yıl sonu affedeceğini duyurmuştu.

Moon'un liderliğindeki liberal hükümet, "bu affın geçmiş bölünmelerin üstesinden gelmek ve pandeminin getirdiği zorluklar karşısında ulusal birliği yüceltmek adına alındığı" görüşünü dile getirmişti.

Bazı gözlemciler Moon'un bu girişimle 69 yaşındaki Park'ın sağlık sorunlarından kaynaklanan yükün hafifletileceği görüşünü dile getiriyor.

Konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşan gözlemciler ise Moon'un bu girişimle mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde “muhalefeti bölmeyi amaçladığı” yorumunu yapıyor.

Son bir aydır aşırı ruhsal stresin yanı sıra bel fıtığı, omuz sakatlanması ve diş sorunlarından dolayı bir devlet hastanesinde tedavi altında olan Park'ın Moon'a af kararından dolayı teşekkür etmişti.

Adalet Bakanlığı’na göre 31 Aralık günü 3 bin 94 tahliye edildi.

Park neden mahkum oldu?

Güney Kore'nin eski cumhurbaşkanı Park Geun-hye 2018 yılında görevini kötüye kullanmak ve rüşvet almaktan dolayı suçlu bulunarak 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geun-hye, devlet başkanı olduğu dönemde danışmanlarıyla işbirliği yaparak Ulusal İstihbarat Servisi'nin kasasından zimmetine para geçirip devleti yaklaşık 27 milyon dolar kayba uğratmaktan 6 yıl, nüfuzunu kullanarak parlamento seçimlerine müdahale suçlarından da 2 yıl ek ceza almıştı.

Kaynak: Euronews